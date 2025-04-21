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09:29, 21 апреля 2025Экономика

Аналитики спрогнозировали решение Банка России по ключевой ставке

РБК: Ключевую ставку ЦБ РФ 25 апреля оставят на уровне 21 %
Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Абсолютное большинство побеседовавших с РБК аналитиков крупных российских банков и инвесткомпаний — 26 из 30 участников опроса — прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в размере 21 процента годовых по итогам заседания совета директоров регулятора, которое состоится 25 апреля.

Оставшиеся четверо собеседников уверены, что ставку могут опустить уже на этой неделе. Один из них, говоря о ее возможном снижении на 1 процентный пункт, указал на стагнацию в кредитовании и снижение динамики роста зарплат, происходящих на фоне замедления бюджетных расходов.

Таким образом, ни один из аналитиков, несмотря на сохранение высокого уровня роста цен и повышение инфляционных ожиданий россиян, не ожидает того, что показатель может вырасти после того, как Банк России трижды оставлял его на текущем уровне.

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В предыдущий раз ЦБ сопроводил принятие соответствующего решения сигналом, для которого использовал необычную формулировку, выглядящую менее жесткой, чем ранее, когда четко анонсировалась готовность повысить показатель на ближайшем заседании, но существенно более жесткой, чем нейтральная. Как писал telegram-канал MMI, изложенный более понятным языком, он не предполагал начала цикла смягчения денежно-кредитной политики уже в апреле. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тогда же, 21 марта, заявила, что возможность дальнейшего повышения ключевой ставки сохраняется, но ее вероятность снизилась.

По итогам первого квартала 2025 года инфляция, с которой продолжает бороться ЦБ, составила 2,71 процента. Год к году, по данным Росстата, цены в стране выросли по итогам марта на 10,34 процента.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6 процента.

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