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16:30, 23 апреля 2025Моя страна

Пропавший на необитаемом острове российский ученый найден

Пропавший на необитаемом острове ученый Бухарицин найден
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Руководитель отделения Русского географического общества (РГО) в Астраханской области Петр Бухарицин, пропавший во время экспедиции в районе острова Укатный в Каспийском море, найден живым. Об этом сообщает ТАСС.

В отделении РГО рассказали, что ученый чувствует себя нормально, он отказался от помощи медиков. Завтра его должны доставить в Астрахань. Там также уточнили, что Бухарицин заблудился во время экспедиции пять дней назад. Он пил росу и жевал тростник, что помогло ему поддерживать силы.

Ранее сообщалось, что 76-летнего ученого искали с 19 апреля. В поисках задействовали пограничный корабль и два катера. Экспедиция была организована Каспийской флотилией на малом гидрографическом судне МГС-599.

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