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13:26, 23 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыт секрет отрезанного уха террориста из «Крокуса»

Журналист Беликов: Ухо террористу из «Крокуса» отрезал один из бойцов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Журналист «Царьграда» Олег Беликов сообщил подробности задержания преступников, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Его цитирует сайт телеканала.

В частности, Беликов рассказал, кто отрезал ухо одному из террористов. По его словам, когда высокие начальники поинтересовались у бойцов, задерживавших преступника, кто из них лишил его уха, каждый из них сказал: «Это я». «Некоторые верят, что Всевышний забирает души умерших мусульман в рай, вытягивая их за уши. Видимо, кто-то из бойцов решил лишить изверга такой чести», — добавил журналист.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

После задержания в сети появилось видео, на котором одному из подозреваемых отрезают ухо. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что пытки в отношении задержанных недопустимы.

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