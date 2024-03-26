Цены на отрезавший террористу из «Крокуса» ухо нож взлетели в 10 раз

Стоимость ножа, использовавшегося при отрезании уха террористу, выросла в 10 раз

Стоимость ножа, который использовался при отрезании уха напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста, взлетела в 10 раз. Пользователям маркетплейсов предлагают приобрести его за 25,3 тысячи рублей.

В карточке товара говорится, что нож «ШИП» является продолжением серии универсальных многофункциональных ножей, таких как «Крот», «Ёж», но с улучшенными характеристиками.

На сайте фирменного интернет-магазина ножей и кинжалов ООО ПП «КИЗЛЯР» товара нет в наличии. Однако указана его прежняя стоимость — 2264 рубля. Производитель также сообщил, что повышенный спрос «застал врасплох» и завод уже занимается производством необходимого количества ножей.

Вечером 22 марта неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Граждане пришли на концерт группы «Пикник», когда террористы открыли по ним прицельный огонь и подожгли здание. Площадь возгорания составила около 12,9 тысячи квадратных метров.

Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» до 22 мая. Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве, 30-летнем Рачабализоде Саидакрами Муродали, 25-летнем Шамсидине Фаридуни и 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.

После задержания в сети появилось видео, на котором одному из подозреваемых отрезают ухо. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что пытки в отношении задержанных недопустимы.