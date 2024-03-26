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11:12, 26 марта 2024Россия

Москалькова заявила о недопустимости пыток в отношении задержанных

Омбудсмен Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Пытки в отношении задержанных являются недопустимыми, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова передает ТАСС.

«Несмотря на то что задержание преступников бывает в очень острой форме и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что любые процессуально-оперативные действия с подозреваемыми нужно проводить в соответствии с действующим законодательством.

Вечером в воскресенье, 24 марта, на заседании в Басманном суде журналисты заметили у преступников, устроивших теракт в «Крокусе», многочисленные синяки на лицах. У одного из мужчин ухо было перевязано бинтами, другого завезли в суд на каталке. Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о травмах у четверых обвиняемых по делу о теракте.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они направлялись на Украину. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Важно найти заказчика преступления, заявлял он.

По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Неофициально сообщалось, что число пострадавших при теракте увеличилось почти вдвое, до 360 человек, так как люди начали обращаться за помощью к психологам.

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      Анастасия Шейкина
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