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02:00, 23 апреля 2025Наука и техника

Разгадана тайна древнего механизма

arXiv: Древний Антикитерский механизм может быть лишь макетом или игрушкой
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joyofmuseums / Wikipedia

Антикитерский механизм — загадочный артефакт, который многие считали первым в мире аналоговым компьютером, возможно, вовсе не был рабочим устройством. К такому выводу пришли ученые из Национального университета Мар-дель-Плата, смоделировав поведение его шестеренок и зубьев. Исследование опубликовано на сервере arXiv.

Устройство было поднято со дна Эгейского моря в 1901 году и предположительно датируется II веком до нашей эры. До сих пор считалось, что механизм использовался древними греками для расчета положений Солнца, Луны и планет, а также предсказания затмений. Однако новое исследование предполагает, что это мог быть лишь учебный макет, символический подарок или игрушка, отражающая представления о космосе, но не предназначенная для реальных расчетов.

Согласно исследованию, допущенные при изготовлении механизма ошибки превышали допустимые пределы, при которых устройство могло бы стабильно работать. В результате моделирования выяснилось, что шестерни регулярно заклинивало или они переставали сцепляться друг с другом. Это ставит под сомнение возможность его практического использования.

Учитывая, что сохранились только фрагменты устройства, ученые признают спекулятивный характер своих выводов. Тем не менее работа показывает, что оценка точности и предназначения Антикитерского механизма требует еще более тщательных исследований и уточненных методов.

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