Редкую «Волгу» выставили на продажу в России за 790 тысяч рублей

Автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1963 года выпуска выставили на продажу в Омске

В Омске за 790 тысяч рублей выставили на продажу редкий автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1963 года выпуска. На объявление обратил внимание портал Naavtotrasse.

Машина на 98 процентов сохранилась в оригинальном состоянии. Ее владелец уверяет, что автомобиль не требует вложений и полностью исправен. Пробег указан в пределах 10 тысяч километров, а за все время у «Волги» было только два владельца.

Ранее сообщалось, что житель Южно-Сахалинска Сергей сделал из советского автомобиля «Волга» 1966 года монстр-трак.

«Все родное, все родное. Ну только единственное, что коробка сейчас новая пятиступенчатая. Резина корейская, на печке стоит японский мотор, потому что он очень хороший, продуктивный, и термостат японский», — рассказал он о своей любимой машине.