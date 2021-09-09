Россиянин сделал монстр-трак из старой «Волги»

Житель Южно-Сахалинска Сергей сделал из советского автомобиля «Волга» 1966 года монстр-трак. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Все родное, все родное. Ну только единственное, что коробка сейчас новая пятиступенчатая. Резина корейская, на печке стоит японский мотор, потому что он очень хороший, продуктивный, и термостат японский», — рассказал Сергей о своей любимой машине ГАЗ-22Д.

По данным канала, местные жители в восторге от тюнинга автолюбителя. В дальнейшем он планирует отреставрировать салон автомобиля.

Ранее житель Тулы своими руками изготовил «советский» мотоцикл из подручных средств. По словам Евгения Григорьева, практически все детали байка RatBikе («Крыса») были созданы вручную. Так, в процессе мужчина приобрел новые металлические трубы, листы, латунь и медь, а затем искусственно состарил перечисленные элементы.