Росгвардейцы рассказали о количестве расстрелянных за ночь беспилотников ВСУ

Воннослужащие Росгвардии с помощью стрелкового оружия защитили ночью небо над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, бойцы Росгвардии засекли вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над двумя муниципальными округами. 17 дронов самолетного типа несли на себя взрывные устройства с поражающими элементами. Их удалось сбить огнем из стрелкового оружия.
В ведомстве отмечают, что пострадавших и разрушений нет.
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