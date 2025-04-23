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08:19, 23 апреля 2025Силовые структуры

Росгвардейцы рассказали о количестве расстрелянных за ночь беспилотников ВСУ

Росгвардия за ночь сбила 17 украинских БПЛА в небе над ДНР
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

Воннослужащие Росгвардии с помощью стрелкового оружия защитили ночью небо над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, бойцы Росгвардии засекли вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над двумя муниципальными округами. 17 дронов самолетного типа несли на себя взрывные устройства с поражающими элементами. Их удалось сбить огнем из стрелкового оружия.

В ведомстве отмечают, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Росгвардия рассказала об изъятых у гражданских авиабомбе и снарядах в зоне СВО

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