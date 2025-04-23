Россиянам напомнили о наказании за просроченный за границей паспорт

Адвокат Духина: Россиянам с просроченным за границей паспортом грозит штраф

Россиянам, просрочившим внутренний паспорт во время пребывания за границей, придется оплатить штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, а также вернуться в Россию за новым. Об этом РИА Новости заявила адвокат Екатерина Духина.

По мнению эксперта, граждане России не могут получить новый паспорт, находясь за границей. Также, если люди не успевают заменить свой паспорт в установленный срок, на них накладывается штраф. Адвокат пояснила, что после получения постановления у нарушителей есть два месяца для оплаты штрафа.

В противном случае его сумма может увеличиться вдвое, или могут назначить исправительные работы сроком до 50 часов. В случае серьезных нарушений также возможно назначение ареста до 15 суток. Кроме того, как отметила Духина, наличие недействительного российского паспорта осложняет процесс получения заграничного паспорта.

Если срок действия заграничного паспорта истек, но внутренний паспорт действителен, то можно оформить новый заграничный паспорт за границей. Однако, если внутренний паспорт также истек, процесс становится гораздо сложнее: требуется подтверждение гражданства (что может занять до трех месяцев), справка о возвращении и восстановление внутреннего паспорта в России, что связано с уплатой штрафа.

Ранее российским туристам назвали заграничные направления, для поездки в которые не нужен загранпаспорт. Так, по российскому паспорту можно попасть в Белоруссию, отмечают эксперты. Они также предупредили, что во время майских праздников в Минске будет до 20 градусов тепла. Следующим в списке идет Казахстан, а за ним Кыргызстан. Замыкают список Армения, Абхазия и Южная Осетия.