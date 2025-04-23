Россиянам со средним доходом назвали лучшие варианты для вложения денег

Экономист Беляев: Человеку со средним доходом лучше сделать вклад в рублях

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью RT назвал россиянам со средним доходом лучше варианты для вложения денег. По его словам, все зависит от характера человека, количества средств и целей.

«На мой взгляд, лучше для человека самого обычного, со средним доходом — это в рублях и в банке под 20 процентов на данный момент», — сказал эксперт.

Он также проанализировал другие варианты инвестиций. Например, золото подходит для долгосрочного сбережения денег, его трудно реализовать в рубли и нет гарантии, что потом этот актив можно будет продать по прежней цене.

Ювелирные украшения Беляев не советует приобретать, потому что через несколько лет они обесценятся. В случае с антиквариатом и картинами нужно разбираться, что принесет доход в будущем, а это лотерея. Акции выгоднее покупать крупным пакетом, добавил экономист. Что же касается недвижимости, позволить себе такое вложение капитала может не каждый.

Ранее старший управляющий партнер, вице-президент ELS GROUP Андрей Евстифеев рассказал, что россияне начали вкладывать деньги в криптовалюту, золото и серебро.

