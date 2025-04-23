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10:41, 23 апреля 2025Экономика

Россияне массово захотели получать зарплату в иностранной валюте

Forbes: Более половины россиян захотели получать всю зарплату в валюте
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Больше половины россиян (53 процента) хотели бы получать всю зарплату в иностранной валюте. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты исследования, проведенного международной платформой для глобальных выплат для удаленных команд и фрилансеров Stape.

Треть респондентов предпочли бы американский доллар, 28 процентов — евро, еще 20 процентов — юань. Также упоминались фунты стерлингов, швейцарские франки и криптовалюта. А получать всю зарплату исключительно в рублях хотят лишь 8 процентов опрошенных.

39 процентов признались, что если бы получали деньги в валюте, то предпочли бы откладывать ее, не обменивая на рубли, 32 процента предпочли бы инвестировать полученные средства. В опросе приняли участие 5000 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее стало известно, что 31 процент россиян согласны получать зарплату в конверте. Что касается тех, кто против таких неофициальных выплат, то их доля составила 40 процентов.

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