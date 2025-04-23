Россияне назвали долгие совещания по работе пустой тратой времени

ВТБ: Россияне решают посторонние задачи по время рабочих встреч

Каждый второй участник рабочих совещаний отвлекается на решение параллельных задач. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ. Копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру.». Более половины респондентов (58 процентов) признались, что отвлекаются, если тема им не интересна.

Каждый третий считает, что длительные обсуждения — пустая трата времени. Лучшую концентрацию авторы опроса отметили во время офлайн-совещаний. Но каждый четвертый участник исследования признался, что во время таких встреч думает о посторонних делах: читает почту, листает социальные сети или строит планы на вечер. В онлайн-формате концентрация участников оказалась ниже: только половина респондентов внимательно слушает и смотрит в камеру. Остальные рассказали, что могут параллельно заниматься другими задачами, читать новости, готовить или есть, а также играть в компьютерные игры. При этом, большинство опрошенных (81 процент) никогда не попадались на том, что не слушают коллег на совещаниях и считают себя мастерами маскировки.

Еще совещания в онлайн-формате снижают требования к офисному дресс-коду. Почти четверть респондентов сообщила, что на время созвонов надевают только верхнюю часть деловой одежды, а 13 процентов просто не включают камеру, чтобы не демонстрировать свой внешний вид.

Опрос проведен ВТБ с 4 по 16 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек

Ранее эксперты сервиса «Контур.Толк» говорили о том, что в России у 60 процентов сотрудников ежедневно проходят одна-две онлайн-встречи с начальством, а 30 процентов участвуют в трех-четырех созвонах. 42 процента сотрудников просто выключают камеру во время такого созвона и занимаются своими делами. В обсуждение соглашаются включиться только 24 процента.

Кроме того, респонденты рассказали о том, какие созвоны считают бессмысленными. В 36 процентах случаев это встречи без четкой цели и темы, а в 25 процентах — разговоры на уже обсуждавшиеся ранее темы. Также 27 процентов сотрудников недовольны, если созвон устраивается по вопросу, который легко решить в переписке.