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07:32, 27 февраля 2025Экономика

Россияне пожаловались на бессмысленные созвоны с начальством

В России подсчитали ущерб компаний от бессмысленных созвонов с начальством
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России у 60 процентов сотрудников ежедневно проходят одна-две онлайн-встречи с начальством, а 30 процентов участвуют в трех-четырех созвонах. Это выяснили эксперты сервиса «Контур.Толк». Результаты их исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что за последний год количество таких встреч снизилось лишь у 16 процентов опрошенных, в то время как у 43 процентов оно выросло в два, а порой и более раз. Однако лишь чуть больше 20 процентов работников отваживаются отказаться от участия в созвоне. Другие 11 процентов игнорируют такие встречи, не предупреждая об отсутствии. Также оказалось, что 42 процента сотрудников просто выключают камеру во время такого созвона и занимаются своими делами. В обсуждение соглашаются включиться только 24 процента.

Кроме того, респонденты рассказали о том, какие созвоны считают бессмысленными. В 36 процентах случаев это встречи без четкой цели и темы, а в 25 процентах — разговоры на уже обсуждавшиеся ранее темы. Также 27 процентов сотрудников недовольны, если созвон устраивается по вопросу, который легко решить в переписке.

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По мнению 45 процентов опрошенных, из-за неэффективных созвонов бизнес теряет до 10 тысяч рублей в день. Другие 38 процентов оценили ущерб в 10–50 тысяч рублей, а 10 процентов — в 50–100 тысяч рублей.

В то же время 26 процентов россиян считают онлайн-встречи более продуктивными, поскольку такой формат позволяет экономить ресурсы на логистике.

Ранее власти России поддержали инициативу предпринимателей и разрешили россиянам перерабатывать в два раза больше, чем разрешается Трудовым кодексом. Сегодня продолжительность сверхурочных работ лимитирована 120 часами в год и четырьмя часами в течение двух дней подряд.

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