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15:03, 23 апреля 2025Россия

Российская школьница впала в кому во время урока

В Нижегородской области школьница впала в кому во время урока
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Нижегородской области восьмиклассница впала в кому во время урока, ее доставили в реанимацию. Об этом сообщает NewsNN.

Как пишет издание, на одном из занятий классный руководитель заметил, что ученица постоянно «отключается». Попытки привести ее в чувства не увенчались успехом, и в школу вызвали скорую помощь.

Предварительно, медики диагностировали у школьницы отравление неизвестным веществом. Назначена химико-токсикологическая экспертиза.

По данным NewsNN, школьница состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в частности у нее были проблемы с алкоголем и наркотическими веществами. Изданию также стало известно, что на мать девочки неоднократно составляли протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в Краснодаре семилетняя школьница и ее младший брат съели сладости и впали в кому. Их доставили в реанимацию.

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