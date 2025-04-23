Российская школьница впала в кому во время урока

В Нижегородской области школьница впала в кому во время урока

В Нижегородской области восьмиклассница впала в кому во время урока, ее доставили в реанимацию. Об этом сообщает NewsNN.

Как пишет издание, на одном из занятий классный руководитель заметил, что ученица постоянно «отключается». Попытки привести ее в чувства не увенчались успехом, и в школу вызвали скорую помощь.

Предварительно, медики диагностировали у школьницы отравление неизвестным веществом. Назначена химико-токсикологическая экспертиза.

По данным NewsNN, школьница состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в частности у нее были проблемы с алкоголем и наркотическими веществами. Изданию также стало известно, что на мать девочки неоднократно составляли протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в Краснодаре семилетняя школьница и ее младший брат съели сладости и впали в кому. Их доставили в реанимацию.