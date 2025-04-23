Российские бойцы преодолели пять километров по воде и зашли в тыл ВСУ под Горналем

«Звезда»: Бойцы РФ зашли в тыл ВСУ под Горналем в Курской области по воде

Российские бойцы зашли в тыл гарнизону Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживающему Горналь в Курской области. Подробности предпринятого маневра раскрыл комбат с позывным Антей. Его цитирует телеканал «Звезда» в Telegram.

По словам офицера, бойцы преодолели около пяти километров по поверхности реки, используя две моторные лодки. После этого они высадились в тыл. Одновременно еще один российский отряд начал наступление на другом направлении.

Таким образом бойцам удалось «раздергать» внимание противника, пояснил Антей. Оборона ВСУ на этом участке была взломана.

Тем временем российские войска продвинулись к центру Горналя, который остается последним удерживаемым ВСУ населенным пунктом в Курской области.