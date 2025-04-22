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22:48, 22 апреля 2025Россия

Российские военные продвинулись в центр села Горналь Курской области

Военкор Кулько: ВС России продвинулись в центр села Горналь Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвинулись в центр населенного пункта Горналь Курской области, заявил военкор Дмитрий Кулько в Telegram.

«Штурмовики 22-го полка продвинулись в центр населенного пункта Горналь Курской области», — отметил он.

Ранее военный аналитик Борис Рожин сообщил, что после освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области 22 апреля Вооруженные силы (ВС) России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к селу Горналь Суджанского района.

Штурм обители продолжался с 11 апреля.

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