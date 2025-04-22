Опубликованы кадры освобождения от ВСУ монастыря в Курской области

В сети появились кадры освобождения от ВСУ монастыря в Курской области

В сети появились кадры освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогороского мужского монастыря от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Их опубликовал телеканал «Звезда».

На видеозаписи показан заход российских военных на территорию обители, а также бои с противником близ монастыря на юге Суджанского района Курской области.

Монастырь находится на возвышенности, бои за него продолжались более 10 дней. Известно, что ВСУ при отступлении подорвали часть строений обители. Внутри храма находятся подземные тоннели, которые ведут в Сумскую область — по ним бойцы ВСУ проводили эвакуацию и подвозили боеприпасы.

О контроле над монастырем под Суджей стало известно 22 апреля. После освобождения монастыря в Курской области Россия получила возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к селу Горналь Суджанского района.