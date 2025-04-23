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15:09, 23 апреля 2025Мир

Российский посол высказался о возможных контактах Европы с Путиным

Посол России Любинский: Мне ничего не известно о попытках ЕК связаться с Путиным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский заявил, что не располагает информацией о попытках Еврокомиссии (ЕК) связаться с президентом России Владимиром Путиным за последние три года. Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche.

«Мне о таких попытках абсолютно ничего не известно», — сказал посол, отвечая на вопрос о контактах ЕК с Путиным.

В ходе беседы Любинский также обвинил Европейский союз (ЕС) в искажении исторических фактов и поддержке украинского руководства, охарактеризовав его политику как «саморазрушительную и коррумпированную». По его словам, вместо содействия мирному урегулированию конфликта Брюссель «подливает масла в огонь».

Ранее стало известно, что ЕС на переговорах в США выступил против снятия с России европейских санкций до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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