Посол России Любинский: Мне ничего не известно о попытках ЕК связаться с Путиным

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский заявил, что не располагает информацией о попытках Еврокомиссии (ЕК) связаться с президентом России Владимиром Путиным за последние три года. Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche.

«Мне о таких попытках абсолютно ничего не известно», — сказал посол, отвечая на вопрос о контактах ЕК с Путиным.

В ходе беседы Любинский также обвинил Европейский союз (ЕС) в искажении исторических фактов и поддержке украинского руководства, охарактеризовав его политику как «саморазрушительную и коррумпированную». По его словам, вместо содействия мирному урегулированию конфликта Брюссель «подливает масла в огонь».

Ранее стало известно, что ЕС на переговорах в США выступил против снятия с России европейских санкций до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.