Евросоюз на переговорах с США выступил против снятия с России санкций

Reuters: ЕС выступил против снятия санкций с РФ до конца переговоров по Украине

Европейский союз (ЕС) на переговорах в США выступил против снятия с России европейских санкций до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Чиновники США, Украины и Европы встречаются в среду в Лондоне, чтобы обсудить прекращение конфликта России и Украины, однако шансы на какой-либо прорыв кажутся незначительными после того, как большинство министров иностранных дел отказались от участия, несмотря на давление США с целью заключения соглашения», — говорится в материале.

По итогам прошлой встречи американских и европейских дипломатов в Париже министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что европейские державы подробно изложили США те аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией, которые, по их мнению, не подлежат обсуждению.

Как отмечает издание, этот факт понизил вероятность заключения соглашения на этой неделе.

Ранее главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Обсуждения пройдут между высокопоставленными чиновниками пяти стран.