Российский рэпер получил 30 штрафов с начала года

Shot: Рэпер Элджей нарушил правила дорожного движения 30 раз с начала года

Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, нарушил ПДД 30 раз с начала 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, 30-летний артист на своем Hummer H2 за первые четыре месяца года заработал 30 штрафов. Сообщается, что в основном это нарушения правил разметки, правил стоянки, а также неоплата проезда по платным дорогам.

Журналисты отмечают, что 24 штрафа Элджей уже оплатил, но осталось еще шесть долгов — на 11 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что рэпера Элджея проверят на пропаганду наркотиков. Проверку организовала новосибирская полиция после обращения общественников.