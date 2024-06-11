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16:15, 11 июня 2024Культура

Элджея проверят на пропаганду наркотиков

Новосибирская полиция проверит творчество Элджея на пропаганду наркотиков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Творчество российского рэп-исполнителя Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) проверят на пропаганду наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.

Проверка была организована новосибирской полицией после обращения общественников. «В обращении по факту организации проведения концерта на площадке парк "Арена" исполнителем под псевдонимом Элджей усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических и психотропных средств")», — отметили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Элджею захотели запретить выступать в Новосибирске, уроженцем которого он является. Артист должен выступить на фестивале, который пройдет в городе летом.

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      Варвара Кошечкина
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