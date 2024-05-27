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17:17, 27 мая 2024Культура

Элджею захотели запретить выступать в родном городе

Shot: общественников попросили проверить треки Элджея на пропаганду наркотиков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российскому рэп-исполнителю Элджею (настоящее имя — Алексей Узенюк) захотели запретить выступать в Новосибирске, уроженцем которого он является. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Артист должен выступить на фестивале, который пройдет в городе летом. Отмечается, что в связи с этим некоторые родители из Новосибирска обратились к общественникам из движения «Зов народа» с просьбой проверить треки артиста. По их мнению, в песнях Узенюка содержится «прямая пропаганда употребления наркотиков и разврата».

Ранее сообщалось, что Элджей тайно вышел из лейбла певицы Анны Asti после скандала, связанного с ее появлением на «голой вечеринке» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

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      Варвара Кошечкина
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