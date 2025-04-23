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09:17, 23 апреля 2025Россия

Российский сапер рассказал о находках в Курской области

В Курской области обнаружили боеприпасы стран НАТО и самодельные устройства ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Суджанском районе Курской области российские саперы обнаружили боеприпасы стран НАТО и самодельные устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир взвода разминирования с позывным Рысь, передает ТАСС.

По словам военного, чаще всего ВСУ минировали дороги, обочины, придворовые территории, а также частные домовладения и огороды в российском приграничье. Российские саперы находили противотанковые мины М15 производства США, иностранные гранаты, боеприпасы, патроны, а также мины типа «колокольчик» и «лепесток».

«Разнообразие боеприпасов здесь довольно большое (...) Бывает, попадаются вещи, которые мы в первый раз встречаем», — отметил Рысь, добавив, что нередко саперы сталкивались с самодельными взрывными устройствами ВСУ.

Командир взвода разминирования подчеркнул, что все найденные в приграничье боеприпасы уничтожаются на месте.

Ранее командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон раскрыл процент остающихся на территории Курской области взрывчатых веществ. По его словам, после первого разминирования территорий остается до 40 процентов взрывчатых веществ, поэтому работу приходится выполнять повторно.

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