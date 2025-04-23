Российского бизнесмена обокрали две девушки из сауны на 1,3 миллиона рублей

В Москве девушки из сауны украли у бизнесмена 1,3 миллиона рублей

В Москве девушки из сауны украли у бизнесмена 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, московский бизнесмен решил отдохнуть в сауне с двумя девушками. После этого они втроем поехали домой к предпринимателю, где после употребления алкогольных напитков они переместились в кровать и мужчина сразу уснул.

Утром после пробуждения он не обнаружил в квартире девушек и своего телефона. Тогда бизнесмен позвонил на свой номер с другого аппарата, трубку подняла одна из эскортниц, которая была ночью в квартире. Она сообщила, что случайно взяла не свой телефон и готова его привезти обратно. Скоро они приехали и вернули устройство.

Через некоторое время мужчина заметил, что все его счета пусты. Он предполагает, что одна из спутниц могла подсмотреть код от телефона в сауне и затем вывести все деньги. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

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