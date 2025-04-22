Российский школьник отдал миллионы рублей мошенникам ради спасения родителей от «ареста»

В Воронеже школьник хотел спасти родителей и отдал мошенникам 2 миллиона рублей

В Воронеже 14-летний школьник хотел спасти родителей от «уголовного преследования» и отдал мошенникам почти два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что ее сыну позвонил неизвестный и утверждал, что на его родителей оформлен кредит для перевода денег за границу. Аферисты запугали подростка возможным арестом его семьи и уговорили перевести все домашние сбережения на «безопасный счет». Мальчик сходил в торговый центр и через банкомат перевел мошенникам 1,8 миллиона рублей. Эти деньги у семьи остались после продажи автомобиля.

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее на Сахалине ФСБ задержала нотариуса за пособничество в покушении на мошенничество на сумму в 55 миллионов рублей.