Российской школьнице сломали ногу во время массажа

В Петербурге восьмилетней школьнице сломали ногу во время массажа

В Санкт-Петербурге восьмилетней школьнице сломали ногу во время массажа. Отец пострадавшей россиянки обратился с заявлением в полицию, передает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло в марте в кабинете на улице Пионерской в Юкках. 53-летний сотрудник, предположительно, переусердствовал с нажимом и случайно сломал девочке бедренную кость.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Массажист был задержан и отпущен под обязательство о явке.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге ребенок сломал позвоночник на скалодроме.

Еще раньше в Иркутской области девочка сломала спину во время игры на детской площадке.