Российской школьнице сломали ногу во время массажа

В Санкт-Петербурге восьмилетней школьнице сломали ногу во время массажа. Отец пострадавшей россиянки обратился с заявлением в полицию, передает «Фонтанка».
По данным издания, все произошло в марте в кабинете на улице Пионерской в Юкках. 53-летний сотрудник, предположительно, переусердствовал с нажимом и случайно сломал девочке бедренную кость.
Петербургские следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Массажист был задержан и отпущен под обязательство о явке.
До этого сообщалось, что в Екатеринбурге ребенок сломал позвоночник на скалодроме.
Еще раньше в Иркутской области девочка сломала спину во время игры на детской площадке.