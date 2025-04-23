Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 23 апреля 2025Россия

Российской школьнице сломали ногу во время массажа

В Петербурге восьмилетней школьнице сломали ногу во время массажа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге восьмилетней школьнице сломали ногу во время массажа. Отец пострадавшей россиянки обратился с заявлением в полицию, передает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло в марте в кабинете на улице Пионерской в Юкках. 53-летний сотрудник, предположительно, переусердствовал с нажимом и случайно сломал девочке бедренную кость.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Массажист был задержан и отпущен под обязательство о явке.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге ребенок сломал позвоночник на скалодроме.

Еще раньше в Иркутской области девочка сломала спину во время игры на детской площадке.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне

    На Западе оценили предложение США признать присоединение Крыма Россией

    В небе над российским городом заметили президентский борт

    ФСБ раскрыла подробности об агенте молдавской разведки

    Связь задержанной в Киргизии с Русским домом оценили

    ФСБ пресекла деятельность экс-сотрудника молдавской службы безопасности в России

    Переговорам с участием Зеленского в Лондоне предрекли провал

    На Западе усомнились в возможности Китая заменить США

    Дважды выходивший в открытый космос россиянин пострадал в ДТП в Москве

    Российский подросток изрезал ножом сверстника во время ссоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости