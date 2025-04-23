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22:02, 23 апреля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» расстегнула штаны ради рекламы бренда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @levis

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», приняла участие в откровенной съемке модного бренда Levi's. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала на одних размещенных рекламных снимках в расстегнутых штанах из денима и укороченной куртке, надетой на голое тело. В то же время на других кадрах можно заметить, что во время позирования спортсменка повернулась к камере боком и продемонстрировала полуобнаженную грудь.

Фото: @levis

Подписчики оценили фотосессию Симмонс в комментариях под постом. «Люблю эти джинсы и тебя!», «Шикарная девушка», «Ты очаровательна и сексуальна», «Как всегда красотка», «Выглядишь потрясающе», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак в откровенном наряде сыграла в гольф.

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