Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 23 апреля 2025Из жизни

Член загадочной секты стал замдиректора школы и снял десятки видео под юбками учениц

Никита Савин
Никита Савин

Фото: MChe Lee / Unsplash

Осужденного за съемки видео под юбками учениц бывшего замдиректора школы объявили участником загадочной секты. Об этом пишет The New Zealand Herald.

Дугласа Хаору Мартина осудили на 10 месяцев тюрьмы в 2013 году. Выяснилось, что мужчина, работавший в школе города Линкольн, регион Кентербери, полгода снимал видео под юбками у девочек и женщин на камеру, встроенную в шариковую ручку. Преступления Мартин совершал в школе, соседнем супермаркете, а также в других местах. Он полностью признал вину.

В апреле появилась информация, что Мартин был старейшиной ячейки секты, которую называют Two by Twos («По два»). В 2024 году американское ФБР начало расследование против секты, в связи с участившимися сообщениями о сексуальном насилии старейшин над паствой в настоящем и прошлом. В сентябре бывший старейшина «По два» в Новой Зеландии Уильям Стивен Истон признался в 55 случаях сексуального насилия над детьми. В ноябре в США бывшего старейшину секты приговорили к 120 годам тюрьмы по таким же обвинениям.

Материалы по теме:
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021

Теперь власти Новой Зеландии подозревают, что Дуглас Хаору Мартин мог также иметь отношение к насилию над детьми. Известно, что он проводил некие религиозные собрания у себя дома до ареста в 2012-м. В конце апреля несколько источников The New Zealand Herald подтвердили, что он был членом «По два». Он уклонился от прямого ответа на вопрос о членстве в секте.

«По два» — новое религиозное движение, основанное в Ирландии в 1897 году Уильямом Ирвином. О доктринах секты до сих пор нет подробной информации, так как они передаются устно и не публикуются. Члены секты утверждают, что их доктрины основаны исключительно на Библии. При этом у «По два» якобы нет во владении богослужебных помещений, а все собрания общин проводятся дома у старейшин. Проповедники секты перемещаются парами и останавливаются в домах других членов. Ячейки «По два» действуют по всему миру, включая Австралию, Новую Зеландию и США.

Ранее в США арестовали домовладельца из штата Нью-Гэмпшир, который четыре года подглядывал за квартиросъемщицей. У пожилого мужчины изъяли более девяти тысяч цифровых изображений женщины и ее гостей в обнаженном виде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

    Французский историк заявил о победе России над Западом

    В США упразднили группу по якобы преступлениям России в конфликте на Украине

    Адвокат по бракоразводным процессам назвал одну нелепую ошибку изменников

    Член загадочной секты стал замдиректора школы и снял десятки видео под юбками учениц

    Разгадана тайна древнего механизма

    В Крыму назвали закономерным возможное решение Запада признать полуостров российским

    Мурашко рассказал о возможности участников СВО пройти репродуктивную диспансеризацию

    Стало известно о продолжающихся взрывах в Киржаче Владимирской области

    Во Владимирской области эвакуировали порядка 450 человек из-за детонации боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости