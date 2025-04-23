Член загадочной секты стал замдиректора школы и снял десятки видео под юбками учениц

Осужденного за съемки видео под юбками учениц бывшего замдиректора школы объявили участником загадочной секты. Об этом пишет The New Zealand Herald.

Дугласа Хаору Мартина осудили на 10 месяцев тюрьмы в 2013 году. Выяснилось, что мужчина, работавший в школе города Линкольн, регион Кентербери, полгода снимал видео под юбками у девочек и женщин на камеру, встроенную в шариковую ручку. Преступления Мартин совершал в школе, соседнем супермаркете, а также в других местах. Он полностью признал вину.

В апреле появилась информация, что Мартин был старейшиной ячейки секты, которую называют Two by Twos («По два»). В 2024 году американское ФБР начало расследование против секты, в связи с участившимися сообщениями о сексуальном насилии старейшин над паствой в настоящем и прошлом. В сентябре бывший старейшина «По два» в Новой Зеландии Уильям Стивен Истон признался в 55 случаях сексуального насилия над детьми. В ноябре в США бывшего старейшину секты приговорили к 120 годам тюрьмы по таким же обвинениям.

Теперь власти Новой Зеландии подозревают, что Дуглас Хаору Мартин мог также иметь отношение к насилию над детьми. Известно, что он проводил некие религиозные собрания у себя дома до ареста в 2012-м. В конце апреля несколько источников The New Zealand Herald подтвердили, что он был членом «По два». Он уклонился от прямого ответа на вопрос о членстве в секте.

«По два» — новое религиозное движение, основанное в Ирландии в 1897 году Уильямом Ирвином. О доктринах секты до сих пор нет подробной информации, так как они передаются устно и не публикуются. Члены секты утверждают, что их доктрины основаны исключительно на Библии. При этом у «По два» якобы нет во владении богослужебных помещений, а все собрания общин проводятся дома у старейшин. Проповедники секты перемещаются парами и останавливаются в домах других членов. Ячейки «По два» действуют по всему миру, включая Австралию, Новую Зеландию и США.

Ранее в США арестовали домовладельца из штата Нью-Гэмпшир, который четыре года подглядывал за квартиросъемщицей. У пожилого мужчины изъяли более девяти тысяч цифровых изображений женщины и ее гостей в обнаженном виде.