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14:27, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Сильное землетрясение в Турции застало телеведущую в студии и попало в эфир

Ведущая CNN Türk Бозбейоглу пожаловалась на сильное землетрясение в эфире
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Землетрясение в Турции застало ведущую телеканала CNN Türk Мелтем Бозбейоглу в студии и попало в эфир. Его фрагмент доступен на YouTube.

Бозбейоглу вела разговор с одним из гостей программы по видеосвязи, однако вынуждена была его прервать, так как студия начала трястись. «В Стамбуле сильное землетрясение. Давайте сохранять спокойствие. Мы почувствовали это, находясь в нашей студии», — прокомментировала случившееся напуганная телеведущая.

После того как тряска в студии прекратилась, Бозбейоглу попросила коллег позвонить ее матери.

О том, что в Стамбуле произошло сильное землетрясение, стало известно ранее 23 апреля. Сообщалось, что магнитуда подземных толчков, зафиксированных в 12:50 по местному времени (совпадает с московским), достигла 6,2, что считается сильным землетрясением. Данных о пострадавших не приводилось.

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