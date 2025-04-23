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15:43, 23 апреля 2025Экономика

Силуанов признался в принятии непопулярных решений

Силуанов: Бюджет давался с трудом и приходилось принимать непопулярные решения
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

За последние пять лет мир изменился радикальным образом, что сказалось и на российском бюджете. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировало РИА Новости.

Он напомнил, что правительству приходилось сталкиваться с геополитическими вызовами, эпидемиями, торговыми конфликтами. Однако властям РФ удалось удержать ситуацию под контролем. Государственный долг остается низким, а финансовая система здоровой.

Впрочем, министр признал, что «каждый бюджет давался с трудом» и иногда приходилось принимать сложные и непопулярные решения. Из-за них Минфин часто недолюбливают, так как ведомство вынуждено отказывать в новых бюджетных тратах.

Ранее Силуанов назвал не соответствующим новым вызовам нынешний уровень цены отсечения в бюджетном правиле, установленный на уровне 60 долларов за баррель. По его словам, для уменьшения внешних рисков и усиления устойчивости финансовой системы РФ механизм следует донастроить.

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