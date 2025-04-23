СК возбудил уголовные дела в отношении почти 300 пленных украинских военных

СК возбудил дела против 290 бойцов ВСУ с момента их вторжения в Курскую область

Следователи возбудили уголовные дела в отношении 290 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) после их вторжения в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России со ссылкой на информацию, озвученную в рамках оперативного совещания в Курске.

Всего против них заведено 175 уголовных дел, 41 из которых уже рассмотрено судом.

Во вторник, 22 апреля, 2-й Западный окружной военный суд приговорил четверых участников вторжения ВСУ в Курскую область к срокам до 16 лет. Бойцов признали виновными по статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ.