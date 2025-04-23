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09:02, 23 апреля 2025Силовые структуры

Следствие выдвинуло связанную с маньяком версию об исчезновении школьников 18 лет назад

В СК предположили, что пропавшие 18 лет назад школьники были в рабстве у маньяка
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пропавшие 18 лет назад в Псковской области школьники, скорее всего, попали в сексуальное рабство к маньяку, который с ними и расправился. Об этом со ссылкой на следствие сообщает Telegram-канал Shot.

Такую версию исчезновения учеников четвертого класса школы №9 города Великие Луки выдвинули следователи, изучившие материалы дела. 29 января 2007 года две девочки и мальчик возвращались из школы, когда к ним подошел мужчина и представился режиссером из Москвы. Он предложил им сняться в кино о космосе, но сперва поучаствовать в кинопробах. Одна из девочек заподозрила неладное и ушла, а ее одноклассники Валя Корик и Саша Матросов пошли с неизвестным.

При поиске следователи составляли фотороботы пропавших в их предполагаемом взрослом обличие. Мать девочки все еще верит, что она жива, родители Саши Матросова надежду давно потеряли. Работавший над делом следователь полагает, что необходимо возвращаться к началу следствия и исследовать линию возможного попадания детей в рабство к маньяку и последующую над ними расправу.

18-летние поиски следов детей в самых разных регионах страны результата так и не принесли.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил к 18 годам лишения свободы маньяка Дмитро Вороненко, известного как петербургский душитель, за недавно раскрытое преступление.

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