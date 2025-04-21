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14:53, 21 апреля 2025Силовые структуры

Петербургского душителя осудили по новому преступлению

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 18 годам душителя Вороненко по новому делу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 18 годам лишения свободы маньяка Дмитро Вороненко, известного как петербургский душитель, по новому преступлению. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Вороненко продолжит отбывать свой пожизненный срок в колонии особого режима «Полярная сова» в поселке Харп за полярным кругом. Его признали виновным по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, 11 ноября 2005 года пьяный Вороненко на проспекте Ветеранов познакомился с 28-летней женщиной. Он предложил ей прогуляться по Полежаевскому парку, где между ними произошла ссора. В результате Вороненко накинул на шею новой знакомой ее же одежду и сжал. Тело он скинул в канаву и закидал ветками, а телефон женщины забрал.

26 сентября 2006 года Вороненко около канала в Угольной гавани напал на 12-летнюю девочку и лишил ее воздуха, чтобы подросток потеряла сознание. После этого маньяк перетащил ее в кусты, где изнасиловал и расправился с ней, а потом скрылся с места преступления. В 2023 году осужденный написал явку с повинной.

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