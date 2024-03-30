Петербургский душитель Вороненко признался еще в одной расправе

В Петербурге маньяк Вороненко признался в убийстве 12-летней девочки в 2006 году

В Петербурге следователи установили причастность приговоренного к пожизненному лишению свободы 52-летнего уроженца одной из стран бывших союзных республик к расправе над 12-летней девочкой в 2006 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Теперь маньяк снова проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Это дело возбудили еще в мае 2007 года, но тогда на след подозреваемого выйти не удалось.

По версии следствия, 26 сентября 2006 года на берегу канала у дороги, ведущей в Угольную гавань, осужденный, увидев ранее незнакомую ему школьницу, напал на нее сзади, изнасиловал, а потом задушил ремнем от джинсов.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», речь идет о Петербургском душителе Дмитрии Вороненко. Мужчина родом из Киргизской ССР, однако в 1995 году переехал в Петербург. Свое первое преступление он совершил в 2006 году. В нынешнем, пятом он уже сознался.

Вороненко отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп за полярным кругом. «Лента.ру» рассказывала об этой колонии.