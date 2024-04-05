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16:43, 5 апреля 2024Силовые структуры

Петербургского душителя Вороненко заключили под стражу по делу о расправе

Суд в Петербурге арестовал до 4 июня маньяка Вороненко за убийство 12-летней
Начало событий в новости Петербургский душитель Вороненко признался еще в одной расправе

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения Дмитрию Вороненко, обвиненному в расправе над 12-летней девочкой в 2006 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигуранта дела по статье 105 УК РФ заключили под стражу до 4 июня. Последнюю неделю он находился под подпиской о невыезде в колонии, где отбывает пожизненный срок.

По данным следствия, 26 сентября 2006 года Вороненко находился у прибрежной территории канала у дороги, ведущей в Угольную гавань, где увидел незнакомую ему 12-летнюю девочку. Мужчина напал на нее сзади, изнасиловал и задушил ремнем от джинсов.

Причастность петербургского душителя к этому делу была установлена следователями в конце марта. Он уже во всем сознался.

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      Олеся Мицкевич
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