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08:02, 23 апреля 2025Из жизни

Смерть Джона Кеннеди объяснили связью с «русской проституткой»

Radar Online: Джона Кеннеди убили ближайшие коллеги из-за связи с русской
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Reuters

Президента США Джона Кеннеди устранили из-за связи с «русской проституткой». Об этом отставной майор американских военно-воздушных сил Ральф Ганис рассказал Radar Online.

Бывший военный заявил, что получил доступ к неким документам, согласно которым Кеннеди якобы устранили члены так называемого Национального командования. В эту группу входили ближайшие коллеги президента, включая госсекретаря Дина Раска и министра обороны Роберта Макнамары. Смерть Кеннеди якобы предотвратила грандиозный скандал из-за его сексуальной связи с советской разведчицей.

«Эта информация вот-вот должна была стать достоянием общественности, что полностью опозорило бы президента. Он спал с советским агентом. Это была бы огромная моральная победа Советов в разгар холодной войны», — объяснил Ганис.

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Ганис также утверждает, что 22 ноября 1963 года в Кеннеди стрелял не Ли Харви Освальд, а бывший капитан французской армии Жан Рене Суэтр. Его подготовкой к покушению якобы занимался Отто Скорцени — немецкий диверсант, бывший оберштурмбанфюрер СС, который, в частности, провел знаменитую операцию по освобождению Бенито Муссолини из-под ареста в 1943 году. После войны он был вывезен в США, где сотрудничал с разведкой и занимался подготовкой агентов-парашютистов.

Как пишет Radar Online, эта информация отчасти подтверждается недавно опубликованным документами ФБР по делу Кеннеди. В них, в частности, Суэтр упоминается как один из вероятных участников покушения на президента.

Ранее сообщалось, что ЦРУ охотились за диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером еще десять лет после его смерти. Американская разведка подозревала, что он мог скрыться в Южной Америке.

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