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13:48, 23 апреля 2025Силовые структуры

Сотрудника российской полиции осудили на 9 лет за превышение полномочий

На Кубани суд дал участковому 9 лет и 5 месяцев за превышение полномочий
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд приговорил участкового к девяти годам и пяти месяцам заключения за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ.

Как установил суд, в январе 2021 года участковый уполномоченный полиции Евгений Кривчик из Горячего Ключа передал своему знакомому сверток с наркотическим веществом, чтобы он передал его другому человеку. Таким образом сотрудник полиции планировал задержать последнего. После передачи наркотиков Кривчик произвел задержание, обнаружил сверток и оформил преступление.

Подсудимый вину не признал, но по совокупности доказательств этого стало достаточно для принятия судом решения. Суд приговорил его к девяти годам и пяти месяцам колонии строгого режима. Также он лишен звания капитан полиции.

Ранее сообщалось, что глава района в Орловской области и его заместитель пойдут под суд за превышение полномочий.

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