США пообещали выйти из переговоров по Украине при одном условии

Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине, если их предложения не примут

США выйдут из переговоров по Украине, если их предложения не примут. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает Bloomberg.

По словам Вэнса, США выступили с «очень четким предложением» для России и Украины относительно пути к мирному соглашению. «Пришло время либо им сказать да, либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса», — уточнил он.

Вице-президент отметил, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которую каждая из сторон в настоящее время контролирует. «Придется провести некоторые территориальные обмены», — объяснил он.

Вэнс добавил, что граница, возможно, и не станет той самой линией фронта, какой она является сейчас, однако чтобы прекратить конфликт обеим сторонам необходимо «сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины».

Ранее главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Уточняется, что на встрече должно было обсуждаться мирное предложение США, которое предусматривает признание Вашингтоном присоединения Крыма Россией, однако накануне украинский лидер Владимир Зеленский отверг его.