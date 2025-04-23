США разгневались из-за отказа Украины признать Крым за Россией

WP: Отказ Украины от территориальных уступок вызвал гнев в США

Отказ Украины от территориальных уступок вызвал гнев в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Перерыв произошел на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Украины принять предложение о передаче территории России и предпочтения Киева "сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное — потом"», — приводит издание слова источника из Белого дома.

Собеседник также подчеркнул, что этот вопрос является «крайне напряженным» в переговорах между Киевом и Вашингтоном.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не комментирует нюансы переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине, включая вопрос гипотетического признания Вашингтоном Крыма российской территорией. При этом он указал, что это «возможный момент» на переговорах.