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14:43, 23 апреля 2025Мир

США разгневались из-за отказа Украины признать Крым за Россией

WP: Отказ Украины от территориальных уступок вызвал гнев в США
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Отказ Украины от территориальных уступок вызвал гнев в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Перерыв произошел на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Украины принять предложение о передаче территории России и предпочтения Киева "сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное — потом"», — приводит издание слова источника из Белого дома.

Собеседник также подчеркнул, что этот вопрос является «крайне напряженным» в переговорах между Киевом и Вашингтоном.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не комментирует нюансы переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине, включая вопрос гипотетического признания Вашингтоном Крыма российской территорией. При этом он указал, что это «возможный момент» на переговорах.

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