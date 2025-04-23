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12:42, 23 апреля 2025Мир

В Кремле прокомментировали планы США по Крыму

Песков: Кремль пока не комментирует нюансы переговоров с США по Крыму
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Кремль пока не комментирует нюансы переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине, включая вопрос гипотетического признания Вашингтоном Крыма частью России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично. Поэтому никаких комментариев о каких-то нюансах мы давать не будем», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта. Предполагается, что взамен, если этот вариант будет принят украинской стороной, Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности.

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