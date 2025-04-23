Стала известна причина отказа Рубио от участия в переговорах по Украине

Axios: Рубио не поехал в Лондон, поскольку Киев отказался обсуждать идеи Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах по Украине в Лондоне, так как Киев не собирался обсуждать предложения американского президента Дональда Трампа по мирному соглашению. Об этом сообщает портал Axios.

«Рубио отказался от участия в переговорах по Украине, когда стало ясно, что Украина хотела обсудить прежнее предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня, а не его новые предложения о мире», — указано в сообщении.

Приближенный к украинскому правительству источник также рассказал Axios, что в Киеве идеи Трампа восприняли как «сильно предвзятые в пользу России».

Ранее Рубио заявил, что американские власти займутся другими приоритетными вопросами, если не будет достигнут прогресс в переговорах по Украине. По его словам, США ради урегулирования конфликта уже «потратили много времени и сил на самых высоких уровнях правительства».