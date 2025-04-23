США пообещали заняться другими вопросами при отсутствии прогресса по Украине

Free Press: США займутся другими вопросами, если не будет прогресса по Украине

Американские власти займутся другими приоритетными вопросами, если не будет достигнут прогресс в переговорах по Украине. С таким заявлением в интервью интернет-изданию The Free Press выступил госсекретарь США Марко Рубио.

«Если в какой-то момент мы обнаружим, что мы слишком далеко друг от друга, а движения вперед недостаточно, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам», — сказал глава Госдепартамента.

По словам дипломата, США ради урегулирования украинского конфликта уже «потратили много времени и сил на самых высоких уровнях правительства».

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс призвал заморозить украинcкий конфликт по существующей сегодня линии боевого соприкосновения. При этом он отметил, что и Россия, и Украина, скорее всего, будут вынуждены отказаться от части контролируемых на данный момент территорий.

В свою очередь, сенатор Совфеда РФ Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что российская Конституция не предполагает отторжение территорий, уже входящих в состав страны.