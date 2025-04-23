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14:56, 23 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на предложение Вэнса о заморозке границ Украины

Климов допустил противоречие между планом США по Украине и Конституцией РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Конституция России не предполагает отторжение территорий, уже входящих в состав страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Так он отреагировал на предложение вице-президента США Джея Ди Вэнса остановить украинский конфликт по текущей линии соприкосновения. Вместе с тем он заметил, что финальная реакция России будет зависеть от решения верховного главнокомандующего.

«Что я знаю наверняка, это то, что у нас есть Конституция, в которой прописано, какие территории входят в состав страны. Также есть понимание о первопричинах украинского кризиса, и они находятся на Западе. Это признают и Вэнс, и президент США Донльд Трамп», — сказал политик.

Сенатор заметил, что американская сторона, очевидно, хочет успеть заключить некое соглашение до истечения первых 100 дней президентства Трампа, чтобы таким путем зафиксировать свой успех.

«Но это их проблематика. У нас же свои интересы. И поступать мы будем так, как положено суверенному государству», — заключил Климов.

Ранее Вэнс призвал заморозить конфликт на Украине по существующей линии боевого соприкосновения. При этом чиновник отметил, что и Россия, и Украина, скорее всего, будут вынуждены отказаться от части контролируемых на данный момент территорий.

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