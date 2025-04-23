Стало известно о возможном появлении новых эпизодов в деле основателя «Русагро» Мошковича

В деле обвиняемого в мошенничестве основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича могут появиться новые фигуранты и эпизоды. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, на заседании следователь заявил, что в деле миллиардера могут появиться пока неустановленные фигуранты. Кроме того, оно может быть дополнено и новыми эпизодами. Сейчас расследование находится на начальной стадии.
Ранее сообщалось, что суд отклонил жалобу на арест Мошковича и оставил его в СИЗО. Принятое 27 марта решение суда об аресте миллиардера на два месяца остается в силе.