Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:48, 23 апреля 2025Силовые структуры

Суд отклонил жалобу на арест основателя «Русагро» Мошковича и оставил его в СИЗО

В Москве суд оставил основателя агрохолдинга «Русагро» Мошковича в СИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Москве суд отклонил жалобу на арест основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, принятое 27 марта решение суда об аресте миллиардера на два месяца остается в силе. Его защита просила суд рассмотреть жалобу в закрытом режиме из-за информации о состоянии здоровья родственников фигуранта (они находятся на его иждивении) и из-за суммы залога, который адвокаты Мошковича просили ему избрать вместо ареста. Отмечается, что суд не нашел снований для проведения заседания в закрытом режиме.

Ранее стали известны новые подробности в деле против основателя агрохолдинга. Так, Мошкович и его бывший генеральный директор Максим Басов убедили основателя холдинга Владислава Бурова продать им 85 процентов акций в обмен на инвестиции. Обещанных инвестиций не последовало, а ущерб составил более 30 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о серии взрывов в «Москва-Сити»

    В продающихся на российских маркетплейсах кремах от прыщей нашли ядовитый компонент. Правда ли, что он вызывает рак?

    Британец провел отпуск с Талибаном и описал афганцев фразой «я был для них знаменитостью»

    Раскрыт секрет отрезанного уха террориста из «Крокуса». Кто и зачем это сделал?

    Российский губернатор описал обстановку в районе взрывов на территории воинской части

    Основателю «Русагро» Мошковичу заявили иск на 999 миллионов рублей

    На Байкале разлилось четыре тонны нефти

    Горящий автомобиль на парковке «Москвы-Сити» попал на видео

    Брокенский призрак появился в российском регионе

    В Турции началась оценка ущерба от землетрясения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости