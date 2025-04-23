Суд отклонил жалобу на арест основателя «Русагро» Мошковича и оставил его в СИЗО

В Москве суд оставил основателя агрохолдинга «Русагро» Мошковича в СИЗО

В Москве суд отклонил жалобу на арест основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, принятое 27 марта решение суда об аресте миллиардера на два месяца остается в силе. Его защита просила суд рассмотреть жалобу в закрытом режиме из-за информации о состоянии здоровья родственников фигуранта (они находятся на его иждивении) и из-за суммы залога, который адвокаты Мошковича просили ему избрать вместо ареста. Отмечается, что суд не нашел снований для проведения заседания в закрытом режиме.

Ранее стали известны новые подробности в деле против основателя агрохолдинга. Так, Мошкович и его бывший генеральный директор Максим Басов убедили основателя холдинга Владислава Бурова продать им 85 процентов акций в обмен на инвестиции. Обещанных инвестиций не последовало, а ущерб составил более 30 миллиардов рублей.