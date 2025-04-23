Стало известно об испытаниях совершившего первый полет импортозамещенного SJ-100

Полностью импортозамещенный SJ-100 успешно совершил первый полет

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поздравил авиастроителей с первым полетом полностью импортозамещенного SJ-100, отметив, что лайнер выполнит около 130 сертификационных полетов, в том числе в условиях экстремально низких и высоких температур. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет, о котором идет речь, 23 апреля совершил в Комсомольске-на-Амуре полет, прошедший в течение 40 минут на высоте до трех тысяч метров и скоростях до 500 километров в час.

«Успешное начало летных испытаний полностью импортозамещенной версии самолета говорит о переходе к завершающему этапу работы над ним», — подчеркнул первый зампред российского правительства.

По данным «Ростеха», сертификационные испытания продлятся до конца 2025 года, а поставки полностью отечественного SJ-100 авиакомпаниям начнутся с 2026-го. Состоявшийся в среду полет в госкорпорации назвали успешным. Отмечается, что была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, показана хорошая управляемость и устойчивость в воздухе.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события»,— сказал гендиректор Объединенной авиационной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

Самый первый полет российский SJ-100 совершил еще прошлым летом на аэродроме ЛИИ в Жуковском. В ОАК уточняли, что самолет по-прежнему оборудован франко-российскими двигателями SaM146, потому что отечественные ПД-8 на тот момент еще не были допущены к работе.