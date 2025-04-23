Суд заставил россиянку избавиться от десятка кошек

Суд заставил жительницу Омска выселить из квартиры 10 кошек

В Омске суд обязал местную жительницу выселить из квартиры десяток кошек из-за жалоб соседей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФССП России.

Жильцы многоэтажного дома на улице Лукашевича подали иск против хозяйки кошек в связи с неприятным запахом. Они заявили, что квартира женщины находится в антисанитарном состоянии, при этом собственница не реагировала на попытки договориться.

Суд обязал россиянку привести жилья в надлежащее состояние и избавиться от источника неприятного запаха. Ответчица проигнорировала требование, однако вскоре ее навестила дочь, которая уговорила женщину сделать ремонт в квартире и пристроить животных. Дальнейшая судьба кошек не уточняется.

Ранее жильцы одного из многоквартирных домов в Москве построили деревянный домик для кошек во дворе.