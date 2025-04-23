Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 23 апреля 2025Экономика

Суд заставил россиянку избавиться от десятка кошек

Суд заставил жительницу Омска выселить из квартиры 10 кошек
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Омске суд обязал местную жительницу выселить из квартиры десяток кошек из-за жалоб соседей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФССП России.

Жильцы многоэтажного дома на улице Лукашевича подали иск против хозяйки кошек в связи с неприятным запахом. Они заявили, что квартира женщины находится в антисанитарном состоянии, при этом собственница не реагировала на попытки договориться.

Суд обязал россиянку привести жилья в надлежащее состояние и избавиться от источника неприятного запаха. Ответчица проигнорировала требование, однако вскоре ее навестила дочь, которая уговорила женщину сделать ремонт в квартире и пристроить животных. Дальнейшая судьба кошек не уточняется.

Ранее жильцы одного из многоквартирных домов в Москве построили деревянный домик для кошек во дворе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскритиковал Зеленского за отказ признать Крым российским

    Европейский лидер посетит Москву 9 мая

    Песков высказался о двух путях достижения Россией своих целей

    Бывшая жена Кержакова раскрыла секрет стройности

    Пассажир добровольно отказался от полета на самолете и заработал сотни тысяч рублей

    Жильцы московского ЖК пожаловались на регулярные фекальные потопы

    Песков порассуждал о желающей войны Европе

    На палубе затонувшего корабля времен Второй мировой войны нашли загадочный автомобиль

    Раскрыт гонорар российской рэп-звезды 90-х

    Таксисты объяснили нежелание покупать российские автомобили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости