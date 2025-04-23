Свидетель по делу Талькова дала показания в пользу Шляфмана

Танцовщица Талькова Кондаурова заявила, что Шляфман не стрелял из пистолета

Танцовщица коллектива Игоря Талькова Елена Кондаурова дала показания в пользу музыкального продюсера Валерия Шляфмана, которому вынесли заочный приговор за расправу над певцом. Ее цитирует «Пятый канал».

Кондаурова выступила в качестве свидетеля. По ее словам, в ту ночь в концертном зале «Юбилейный» Шляфман держал в руках оружие, но не стрелял.

«30 лет с лишним я говорю одно и то же. Валера держал в руках оружие, но не стрелял», — заявила она. Судебный процесс над Шляфманом она назвала возмутительным и несправедливым.

Как установил суд, 6 октября 1991 года Шляфман из-за очередности выступления артистов на концерте поссорился с представителем певицы Азизы — Игорем Малаховым, у которого был при себе револьвер. Мужчины устроили потасовку в коридоре, и в какой-то момент Шляфман выхватил из рук оппонента оружие и выстрелил. Пуля попала в Талькова, от полученного ранения он не выжил.

Петроградский районный суд вынес Шляфману заочный приговор — 13 лет лишения свободы. Он признан виновным по статье 102 УК РСФСР.