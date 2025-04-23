Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:48, 23 апреля 2025Силовые структуры

Свидетель по делу Талькова дала показания в пользу Шляфмана

Танцовщица Талькова Кондаурова заявила, что Шляфман не стрелял из пистолета
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Танцовщица коллектива Игоря Талькова Елена Кондаурова дала показания в пользу музыкального продюсера Валерия Шляфмана, которому вынесли заочный приговор за расправу над певцом. Ее цитирует «Пятый канал».

Кондаурова выступила в качестве свидетеля. По ее словам, в ту ночь в концертном зале «Юбилейный» Шляфман держал в руках оружие, но не стрелял.

«30 лет с лишним я говорю одно и то же. Валера держал в руках оружие, но не стрелял», — заявила она. Судебный процесс над Шляфманом она назвала возмутительным и несправедливым.

Как установил суд, 6 октября 1991 года Шляфман из-за очередности выступления артистов на концерте поссорился с представителем певицы Азизы — Игорем Малаховым, у которого был при себе револьвер. Мужчины устроили потасовку в коридоре, и в какой-то момент Шляфман выхватил из рук оппонента оружие и выстрелил. Пуля попала в Талькова, от полученного ранения он не выжил.

Петроградский районный суд вынес Шляфману заочный приговор — 13 лет лишения свободы. Он признан виновным по статье 102 УК РСФСР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча глав МИД по Украине в Лондоне сорвалась. Вице-президент США пригрозил выходом американцев из переговоров

    Названы разрушающие почки вещества в крови

    Легендарный высокогорный отель восстановят в одном регионе на Кавказе

    Появилось видео землетрясения в Стамбуле

    В Windows 10 сломали меню «Пуск»

    Модель Перминова высказалась о финансовой стороне отношений с миллиардеров Лебедевым

    Головин оценил отказ украинского вратаря пожимать ему руку на матчах Лиги чемпионов

    Сильное землетрясение в Турции застало телеведущую в студии и попало в эфир

    Дипломат рассказал о разочаровании США в договороспособности Украины

    Названы последствия землетрясения в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости