Обвиняемого в расправе над певцом Игорем Тальковым осудили

В Петербурге обвиняемому в убийстве певца Талькова Шляфману дали 13 лет колонии

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд приговорил обвиняемого в расправе над певцом Игорем Тальковым Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Шляфман признан виновным по части 2 статьи 15 — статья 102 УК РСФСК, по статье 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»).

14 апреля сообщалось, что прокурор просил назначить фигуранту наказание в виде 14 лет лишения свободы.

По версии следствия, за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» вспыхнул конфликт из-за очередности выступления Талькова и Азизы — тогда концертный директор Валерий Шляфман выстрелил в охранника певицы, но попал в своего «подопечного».