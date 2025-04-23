Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:10, 23 апреля 2025Силовые структуры

Обвиняемого в расправе над певцом Игорем Тальковым осудили

В Петербурге обвиняемому в убийстве певца Талькова Шляфману дали 13 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд приговорил обвиняемого в расправе над певцом Игорем Тальковым Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Шляфман признан виновным по части 2 статьи 15 — статья 102 УК РСФСК, по статье 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»).

14 апреля сообщалось, что прокурор просил назначить фигуранту наказание в виде 14 лет лишения свободы.

По версии следствия, за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» вспыхнул конфликт из-за очередности выступления Талькова и Азизы — тогда концертный директор Валерий Шляфман выстрелил в охранника певицы, но попал в своего «подопечного».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома. Ее подозревают в вербовке наемников для других государств

    Звезда сериала «Солдаты» стал жертвой мошенников в Европе

    В Совфеде посоветовали Трампу один способ достижения мира на Украине

    Женщина выбросила в океан обручальное кольцо за 730 тысяч рублей из-за глупой шутки мужа

    Артемий Лебедев назвал способ изменить отношение украинцев к России

    Головин посетовал на футбольный беспредел в Сибири

    Бригада ВСУ в Курской области отказалась выполнять приказы командования

    На Украине оценили отказ Рубио от переговоров в Лондоне

    Россияне пожаловались на включающего перед матерями бойцов СВО гимн Украины мужчину

    19-летняя невеста Лепса показала лицо до пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости